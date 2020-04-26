Милан, Италия, , 15:39 — REGNUM Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма готов продлить контракт с клубом. Об этом 26 апреля сообщает Tuttosport.

По информации издания, 21-летний голкипер согласен заключить новое соглашение с «Миланом», но только на улучшенных условиях. Сейчас зарплата футболиста составляет €6 млн.

Отмечается, что действующий контракт Доннаруммы с «Миланом» рассчитан до июня 2021 года. Ранее сообщалось, что интерес к нему проявляют такие клубы, как «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Эвертон».

Напомним, Доннарумма является воспитанником «Милана», за основную команду которого выступает с 2015 года.

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