Вашингтон, , 15:08 — REGNUM Вопрос участия игроков в Олимпиаде 2022 года в Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не обсуждали. Об этом 26 апреля заявил заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.

«Никаких дискуссий в последнее время по участию НХЛ в Олимпиаде не было», — сказал Дэйли.

По его словам, в приоритете у руководства лиги находятся вопросы, связанные с продолжением сезона после пандемии коронавируса.

Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине. В 2018 году НХЛ отказалась отпускать игроков на Игры в Пхёнчхане.

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