Сеул, , 12:16 — REGNUM Мужская сборная Южной Кореи по хоккею с 2385 очками заняла 18-е место в обновлённом рейтинге Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF), сообщает KBS.

Журналисты отмечают, что рейтинг IIHF формируется на основе результатов выступлений команд на чемпионатах мира и Олимпиадах, включая квалификацию.

По сравнению с 2019 годом сборная Южной Кореи опустилась в рейтинге на одну ступень вниз.

Известно, что первая десятка рейтинга, в котором представлены 54 сорных, осталась без изменений. Список возглавили Канада (3470 очков), Россия (3400 очков) и Финляндия (3345 очков).

Женская сборная Южной Кореи по хоккею с шайбой сохранила свою позицию в рейтинге (16-е место). Всего в рейтинге представлены 40 сборных. В топ-3 вошли США, Канада и Франция.