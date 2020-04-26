Лас-Вегас, США, , 09:44 — REGNUM Президент UFC Дэна Уайт заявил, что российский боец Хабиб Нурмагомедов не виноват в срыве боя с Тони Фергюсоном. Об этом 25 апреля сообщает RT.

«Хабиб оказался в ситуации, из-за которой его отправили назад, в Россию. Он этого не хотел, и это не его выбор. Так случилось, тут никто не виноват», — сказал Уайт.

Он добавил, что в ходе организации турнира UFC 249, который должен был состояться 18 апреля, постоянно менялись условия и правила из-за ситуации с коронавирусом. В конце концов, турнир пришлось отменить.

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