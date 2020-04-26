Душанбе, , 08:59 — REGNUM Чемпионат Таджикистана по футболу остановлен до 10 мая из-за пандемии коронавируса. Об этом 25 апреля сообщили в пресс-службе Федерации футбола Таджикистана.

«Федерация футбола Таджикистана приняла решение приостановить проведение всех спортивных соревнований по футболу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что матчи четвёртого тура чемпионата страны, запланированные на 26 апреля, пройдут по расписанию. Начиная с пятого тура, чемпионат будет временно остановлен.

Таким образом, в мире осталось четыре страны, в которых продолжается футбольный сезон: Белоруссия, Туркмения, Никарагуа и Тайвань.

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