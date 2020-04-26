Нью-Йорк, США, , 02:00 — REGNUM Открытый чемпионат США по теннису может быть перенесён из Нью-Йорка в Индиан-Уэллс в связи с пандемией коронавируса. Об этом передает испанская ежедневная спортивная газета Marca.

Сообщается, что Нью-Йорк значительно пострадал от эпидемии коронавируса. На теннисных кортах, где проходит турнир, развернули полевой госпиталь и другие сооружения для борьбы с эпидемией.

Вместе с тем Индиан-Уэллс, где должен был состоятся первый из матчей категории «Мастерс-1000», значительно меньше пострадал от пандемии. В городе находится два подходящих корта и необходимая инфраструктура для проведения крупных теннисных матчей.

Уточняется, что US Open должен стартовать 24 августа.