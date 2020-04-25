Махачкала, , 21:14 — REGNUM Отец и тренер российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова 57-летний Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован в больницу города Махачкалы. Об этом 25 апреля сообщил сообщил журналистам комментатор и друг заболевшего Рамазан Рабаданов.

По предварительным данным, Нурмагомедов-старший был госпитализирован с подозрением на пневмонию. В настоящее время он находится во второй городской больнице города Махачкалы.

Как пояснил Рабаданов, Абдулманап Нурмагомедов заболел в горах и два дня пытался справиться с болезнью, пока близкие не уговорили его лечь на обследование. Сейчас он находится под наблюдением медиков, к нему никого не подпускают.

Напомним, Абдулманап Нурмагомедов является тренером и отцом бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова. За свои спортивные достижения отец и сын Нурмагомедовы были удостоены высшей награды Дагестана, ордена «За заслуги перед Республикой Дагестан».

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