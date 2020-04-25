Санкт-Петербург, , 19:43 — REGNUM Генеральный директор петербурсгкого баскетбольного «Зенита» подвел итоги прошедшей части приостановленого сезона.

Сезон еще не закончился, Евролига не объявил о завершении, но с точки зрения лиги ВТБ у нас есть двоякое ощущение. Мы понимаем, что сезон должен закончить, но результаты сезона для нас приемлемы. Мы поменяли тренерский штаб, команда стала находить свою игру, но не смогла продолжить ее», — сказал Церковный на в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Зенит» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Евролиги и потерял шансы на выход в плей-офф. В Единой лиге ВТБ петербургская команда занимает пятое место.