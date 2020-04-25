Лондон, , 19:19 — REGNUM Представители лондонского «Челси» заявили, что клуб сохранит испанского вратаря Кепу Аррисабалагу в своих рядах, сообщает Daily Mail.

Напомним, что зимой «Челси» намеревался продать голкипера из-за его неудовлетворительных, которыми был недоволен главный тренер «синих» Фрэнк Лэмпард.

Сообщается, что клуб передумал расставаться с футболистом, так как его трансферная стоимость сильно упала в связи с финансовым кризисом, вызванный на фоне коронавируса. Также на фоне этой ситуации клуб отказался от кандидатуры игрока «Милана» Джанлуиджи Доннарумы на пост вратаря.

Контракт с Аррисабалаги с «Челси» рассчитан до конца сезона 2024/2025.