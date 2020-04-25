Дортмунд, Германия, , 19:09 — REGNUM Норвежский форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд назвал имена тех, кем считает считает примером для подражания.

«Мой самый большой кумир? Думаю, что не смогу назвать одного, поэтому назову двоих — Криштиану Роналду и Златан Ибрагимович.

Когда выходишь на стадион и слышишь как трибуны скандируют твое имя, если честно, это лучшее чувство, что испытывал. Просто неописуемо», — цитирует слова Холанда пресс-служба «Боруссии».

Холанд перешел в «Боруссию» в зимнее трансферное окно и за 12 проведенных матчей в форме «шмелей» наколотил 12 мячей и оформил одну голевую передачу.