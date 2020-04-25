Барселона, Испания, , 18:44 — REGNUM Портал The Sun составил сборную из худших игроков, которые когда-либо играли в одной команде с Месси.

В список из 11 худших партнеров Месси попал украинский футболист Дмитрий Чигринский, который в 2009 году сенсационно перешел из донецкого «Шахтера» и, отыграв 12 матчей, покинул команду в 2010 году, вернувшись на родину.

Полный состав сборной худших партнеров Месси выглядит так: Вилли Кабальеро — Марк Муньеса, Дмитрий Чигринский, Сантьяго Вергини, Дуглас — Перес, Алекс Сонг — Сандро Рамирес, Кевин-Принс Боатенг — Рикардо Альварес, Франко Ди Санто.

На данный момент Чигринский выступает за греческий «АЕК» под руководительством бывшего тренера «Спартака» Массимо Карреры.