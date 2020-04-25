Варшава, , 18:59 — REGNUM Матчи высшей лиги чемпионата Польши по футболу, приостановленные из-за распространения коронавирусной инфекции, будут возобновлены с 29 мая и будут проходить без зрителей. Об этом 25 апреля сообщается на сайте польского турнира со ссылкой на заявление премьер-министра страны Матеуша Моравецкого.

Отмечается, что футболисты смогут возобновить обучение на подготовленных объектах в соответствии с программой правительства по возвращению к соревнованиям уже в начале мая.

«Параллельно мы получили подтверждение от УЕФА о возможности завершения сезона к 20 июля 2020 года. Таким образом, необходимые условия, о которых я говорил две недели назад, сбылись, и у нас есть шанс не только возобновить, но и закончить игру», — цитирует пресс-служба слова президента высшей лиги чемпионата Польши по футболу Марцина Анимуки.

Напомним, ранее президент футбольного союза Польши Збигнев Бонек предположил, что чемпионат Польши по футболу, приостановленный из-за пандемии коронавируса, может быть возобновлен в конце мая.

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