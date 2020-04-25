Дортмунд, Германия, , 18:14 — REGNUM 14-летний защитник дюссельдорфской «Фортуны» Джулиан Паули перейдет в юношескую команду дортмундскую «Боруссии».

Будущая звезда немецкого футбола будет выступать за команду дортмундской «Боруссии» U-17.

Сообщается, что Паули интересовались «Манчестер Юнайтед» и главные соперники"Боруссии» гельзенкирхенский «Шальке» и «Бавария».

Пауль имеет двойное гражданство, британское и немецкое. Футболист родился в Лондоне и вырос в Дюссельдорф, где начал выступать за местную «Фортуну».