Москва, , 17:24 — REGNUM Нападающий московского «Спартака» латыш Каспарс Даугавиньш рассказал о том, каким видит свое будущее после завершения профессиональной карьеры.

— Вы задумывались над тем, чем бы хотели занимать после окончания карьеры?

— Трудно сказать. Пока не знаю. Мне кажется, я могу поделиться своим опытом с теми, кто начинает играть в хоккей. Нравится тренировать детей, что-то им подсказывать. Но станет ли это моей профессией в будущем? Сейчас нет твердого ответа.

Размышлял немного над этим и, думаю, профессиональным тренером мне бы не хотелось работать. Это значит опять не видеть семью, опять не иметь много свободного времени. По сути, еще одна хоккейная карьера.

Тренер тоже дома не бывает. Тренировка закончилась, а ему надо готовиться к игре, смотреть видео, разбирать тактику соперника. Тяжелая работа.

Вот генеральным менеджером какого-нибудь клуба я бы попробовал поработать. Ха-ха. Летать много не надо, я это совсем не люблю, связи у меня в хоккее есть, разговаривать с людьми умею. Так что это мне ближе, — цитирует слова Даугавиньша официальный сайт «Спартака».