Турин, Италия, , 16:58 — REGNUM Полузащитник «Барселоны» Серджи Роберто попал в сферу интересов туринского «Ювентус».

Согласно информации Sport. es, «Барселона» готова отпустить испанского полузащитника в туринский клуб. Клубы обменялись трансферными списками, в которых указали игроков, которые могли бы сменить одну команду на другую.

Руководство «Ювентуса» видит в игроке мощное усиление средней линии, отмечая его универсальность и способность играть сразу нескольких позициях.

Сообщается, что сделка может пройти в рамках обмена игроками, «Ювентус» готов предложить боснийского полузащитника Миралема Пьянича.

В этом сезоне Серджи Роберто провел 22 матча в чемпионате Испании, отличившись 3 (1+2) результативными действиями.