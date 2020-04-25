Барселона, Испания, , 16:39 — REGNUM Каталонский футбольный клуб «Барселона» сообщил, что готов расстаться с португальским правым защитником Нельсоном Семеду.

Согласно сообщениям портала Sport. es, руководство каталонского клуба потребует за трансфер футболиста более 45 миллионов евро. Ранее клуб рассматривал возможность продления контракта с португальцам, но в связи финансовым кризисом, вызванный пандемией коронавируса, переговоры о новом соглашении отложили.

Сообщается, что «Барселона» может расстаться с рядом футболистов из-за кризиса.

Семеду выступает за «сине-гранатовых» с лета 2017 года. В этом сезоне 26-летний крайний защитник принял участие в 21 матче чемпионата Испании, набрав 3 (0+3) очка за результативность.