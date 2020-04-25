Осло, , 16:22 — REGNUM Норвежский 36-летний нападающий Патрик Торесен заключил новый контракт со «Сторхамаром», сообщает портал H-A.no. Соглашение будет рассчитано до конца следующего сезона.

Напомним, что Патрик Торесен присоединился к норвежскому клубу по окончании сезона 2017−2018 годов, перейдя из петербурского СКА, за которых он провел лишь 15 матчей в том сезоне, набрав 11 (4+7) очков. Форвард является воспитанником «Сторхамара». Именно в их составе ему удалось обратить внимание североамериканских скаутов, в 2001 году Торесен дебютировал в канадской юниорской лиге, а в 2006 году был задейстовован в составе клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерз».

В КХЛ, помимо петербургского СКА, игрок защищал цвета уфимского «Салавата Юлаева». В Континентальной хоккейной лиге Торесен провел 417 матчей и набрал 382 (149+233) очка за результативность.

В прошедшем сезоне Торесен возглавил бомбардирскую гонку чемпионата Норвегии. В составе «Стормахара» игрок принял участие в 44 матчах и нбарал 64 (21+43) очка при показателе полезности «+30».