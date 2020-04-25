Москва, , 14:44 — REGNUM Участники киберспортивной команды Gambit Esports по Fortnite Марк «letw1k3» Данилов и Илья «Toose» Чернышов сыграют вместе с популярными рэперами GONE. Fludd и CAKEBOY. Об этом сообщалось 24 апреля на странице организации «ВКонтакте».

Киберспортсмены и рэперы сыграют несколько матчей в Fortnite и отправятся на виртуальный концерт Трэвиса Скотта. Трансляция будет доступна в официальной группе Gambit Esports «ВКонтакте».

Напомним, в Fortnite проходит виртуальный концерт американского рэпера Трэвиса Скотта. На огромной сцене аватар исполнителя выступает со своим новым хитом Astronomical.

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