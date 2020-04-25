Кэри, США, 25 апреля 2020, 14:37 — REGNUM Epic Games проведёт киберспортивный чемпионат по игре Fortnite. Призовой фонд соревнования составит два миллиона долларов США, сообщает сайт cybersport.ru 25 апреля.
Турнир Fortnite Champion Series Invitational стартует 9 мая 2020 года и продлится три недели. В нём примут участие более 500 киберспортсменов.
Напомним, Fortnite — это многопользовательский шутер в поджанре «королевская битва». Его разработкой занимается американская компания Epic Games.
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