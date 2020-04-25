Тампа, США, , 11:50 — REGNUM Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский играет огромную роль в успехах команды. Об этом 25 апреля заявил главный тренер клуба Джон Купер, сообщается на сайте лиги.

«Василевский — это камень, который стабилизирует всю нашу игру. Сейчас будет затруднительно назвать более успешного кандидата, чем он», — сказал Купер.

Напомним, в 2012 году Василевский был задрафтован «Тампой» под общим 19-м номером. Он играет за команду с сезона 2014/15. В 2019 он был признан лучшим вратарём НХЛ и получил приз «Везина Трофи».

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