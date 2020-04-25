Мадрид, , 10:14 — REGNUM За отказ выходить на матч испанский клубы будут жать санкции. Об этом 24 апреля заявил президент Ла Лиги Хавьер Тебас, сообщает AS.

По словам Тебаса, наказанием для клуба будет техническое поражение. Если игрок откажется выходить на поле, к нему также будут применены санкции.

«Если нам скажут, что можно играть, а команда откажется, то к ней будут относиться так же, как сейчас», — сказал Тебас.

Напомним, сезон в чемпионате Испании был остановлен из-за пандемии коронавируса.

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