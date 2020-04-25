Осло, 25 апреля 2020, 09:20 — REGNUM Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен обыграл французского гроссмейстера Максима Вашье-Лаграва в матче четвёртого тура онлайн-турнира Magnus Carlsen Invitational.
По итогам четырех партий Карлсен победил со счётом 2,5:1,5. В другом матче Фабиано Каруана (США) обыграл Алирезу Фируджу (Иран) со счётом 3:1.
Карлсен с 11 очками является лидером турнирной таблицы турнира. Вторым идёт Каруана, у которого восемь очков. Замыкает тройку Хикару Накамура (США) с семью баллами.
Далее идут китаец Дин Лижэнь (6), российский гроссмейстер Ян Непомнящий (5), Вашье-Лаграв (5). Фируджа и Аниш Гири (Нидерланды) очков не набрали.
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