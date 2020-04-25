Тампа, США, , 08:47 — REGNUM Российский форвард Никита Кучеров проводит выдающийся сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 25 апреля заявил главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер, сообщается на сайте лиги.

«Кучеров проводит очередной выдающийся сезон. Знаю, что его результативность от сезона к сезону только росла. Когда такое происходит, в конце концов она должна выровняться», — сказал Купер.

Он добавил, что Кучеров сыграет большую роль, если сезон в НХЛ возобновится.

Напомним, в составе «Тампы» Кучеров начал играть с сезона 2013/14. Всего на его счету 515 матчей и 547 (221+326) очков в регулярных чемпионатах НХЛ. В сезоне 2018/19 он установил рекорд среди российских игроков, набрав 128 (41+87) очков.