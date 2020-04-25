Лас-Вегас, США, , 07:42 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов проведёт бой с победителем поединка между Тони Фергюсоном и Джастином Гейджи. Об этом 25 апреля заявил глава UFC Дэйна Уайт в интервью телеканалу ESPN.

«Фергюсон и Гейджи покажут один из самых жестоких боёв, которые вы когда-либо видели. Его победитель сразится с Хабибом за титул», — сказал Уайт.

Он добавил, что этот бой состоится в сентябре или октябре 2020 года.

Напомним, первоначально планировалось, что Нурмагомедов будет драться с Фергюсоном 18 апреля. Однако бой был отменён из-за пандемии коронавируса, а перед этим Нурмагомедов был заменён на Гейджи.

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