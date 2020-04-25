Амстердам, , 07:40 — REGNUM 24 апреля руководство Королевского футбольного союза Нидерландов приняло решение о закрытие сезона Высшего дивизиона за 2019−2020 гг. Путёвки в Лигу чемпионов УЕФА будут распределены на основе текущего рейтинга сборных в Высшем дивизионе. На деле это означает, что амстердамский «Аякс» очевидно получит прямую путёвку в Лигу чемпионов.

После сыгранных 25 из 34 матчей «Аякс» набрал столько же очков, сколько второй номер по рейтингу — АЗ из г. Алкмар. Однако по разнице голов амстердамцы обходят соперников (45 против 37).

Руководство Королевского футбольного союза Нидерландов 24 апреля провело видеоконференцию с участием футбольных клубов, в котором обсуждалась судьба Высшего дивизиона с учётом отмены всех публичных мероприятий до 1 сентября. Клубам было предложено два варианта: с выбываниями и повышениями в классе или без таковых.

Шестнадцать клубов проголосовали за первый вариант, а девять — против. Ещё девять клубов воздержались от голосования. Руководство футбольного союза сочло эти итоги голосования недостаточно ясными и приняло самостоятельное решение.