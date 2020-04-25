Москва, 25 апреля 2020, 07:17 — REGNUM В антидопинговый комитет Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) вошёл бегун Сергей Шубенков. Об этом 24 апреля сообщает пресс-служба организации.
Председателем комитета стал вице-президент ВФЛА Эдуард Безуглов, возглавляющий также медицинскую комиссию ВФЛА.
Отмечается, что 22 апреля комитет провел первое заседание в режиме видеоконференции. Члены комитета предложили меры по снижению количества нарушений антидопинговых правил, а также разработали рекомендации об усилении образовательной работы в этой сфере.
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