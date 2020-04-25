Лондон, , 01:02 — REGNUM 25-летний вратарь «Челси» и национальной сборной Испании Кепа Аррисабалага останется в стане «пенсионеров» минимум до конца следующего сезона. Руководство «Челси» не намерено отпускать футболиста, так как опасается, что последствия пандемии коронавируса отрицательно отразились на трансферной стоимости футболиста.

На данный момент стоимость испанца, по версии портала transfermarkt, составляет 32 миллиона евро. До начала пандемии голкипер был оценен в 40 миллионов.

В текущем сезоне Кепа принял участие в 25-ти матчах АПЛ, в которых пропустил 32 мяча. В остальных турнирах футболист сыграл 7 матчей и пропустил 9 мячей.