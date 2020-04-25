Амстердам, 25 апреля 2020, 00:56 — REGNUM Королевский футбольный союз Нидерландов принял решение завершить текущий сезон Эредивизи, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса, без определения чемпиона. Команды, которые в следующем сезоне будут представлять Нидерланды в еврокубках, были определены исходя из текущей турнирной таблицы.
Также по решению футбольного союза клубы второго дивизиона, занявшие позиции, позволяющие перейти в высший дивизион, остались без повышения.
Ранее сообщалось, что в Нидерландах запрещено проведение любых спортивных мероприятий вплоть до 1-го сентября текущего года.