Амстердам, , 00:56 — REGNUM Королевский футбольный союз Нидерландов принял решение завершить текущий сезон Эредивизи, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса, без определения чемпиона. Команды, которые в следующем сезоне будут представлять Нидерланды в еврокубках, были определены исходя из текущей турнирной таблицы.

Также по решению футбольного союза клубы второго дивизиона, занявшие позиции, позволяющие перейти в высший дивизион, остались без повышения.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах запрещено проведение любых спортивных мероприятий вплоть до 1-го сентября текущего года.