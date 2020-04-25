Киев, , 00:49 — REGNUM 36-летний экс-форвард сборной Украины Марко Девич объявил о завершении карьеры. За свою 20-летнюю карьеру футболист выступал за 12 клубов: «Звездару», «Железник», «Раднички», «Вождовац», «Волынь», «Металлист», «Шахтер», «Рубин», «Ростов», «Аль-Райян», «Вадуц» и «Сабах».

За российские клубы Девич выступал в период с 2013-го по 2017-й года, проведя в рамках РПЛ 47 матчей и забив 12 мячей, из которых 11 — в составе казанской команды.

Последней командой украинца стал азербайджанский «Сабах» (Баку).