Барселона, Испания, , 00:40 — REGNUM «Ювентус» и «Барселона» планируют обменяться игроками в ближайшее трансферное окно. Ряды «старой синьоры» пополнит 23-летний бразильский полузащитник Артур Мело, а 30-летний Миралем Пьянич перейдет в стан «сине-гранатовых». Трансферная стоимость Артура по оценкам transfermarkt составляет 56 миллионов евро, Пьянича — 52.

В текущем сезоне бразилец принял участие в 23-х матчах во всех турнирах, в которых набрал 4+4 очка по системе гол+пас. Босниец же в 33-х играх стал автором 3-х забитых мячей и 3-х голевых передач.