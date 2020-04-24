Санкт-Петербург, , 23:54 — REGNUM 27-летний центральный полузащитник «Зенита» и национальной сборной России Магомед Оздоев отказался от перехода в «Брайтон», выступающий в Английской Премьер-лиге. Россиянин не собирается на данный момент продолжать карьеру в клубе, который претендует на вылет из высшего дивизиона.

Портал transfermarkt оценивает россиянина в 5,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Российской Премьер-лиги Оздоев принял участие в 20-ти матчах, в которых набрал 3+3 очка по системе гол+пас.

«Брайтон» в турнирной таблице АПЛ располагается на 15-й строчке, имея в своем активе 29 очков после 29-ти сыгранных матчей.