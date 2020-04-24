Рио-де-Жанейро, Бразилия, 24 апреля 2020, 23:47 — REGNUM 24 апреля коллективы NiP и Dignitas встретились в рамках первого матча второго тура группы A ESL One: Road to Rio — Europe. Игра завершилась уверенной победой NiP со счетом 2:0 на картах Train (16:9) и Vertigo (16:4).
MVP встречи со статистикой 37−22 был признан шведский киберспортсмен Йонас «Lekr0» Олофссон. Средний урон игрока за раунд составил 96,2 единицы.
Dignitas без очков опустились на последнее место. NiP, набрав 6 очков, заняли первую позицию в группе A.