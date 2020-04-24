Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 20:52 — REGNUM 24 апреля в рамках отборочных на Major Rio — 2020 встретились коллективы mousesports и Movistar Riders. Игра завершилась уверенной победой испанцев со счетом 2:0 на картах Inferno (16:12) и Train (19:16).

MVP встречи был признан 23-летний испанский киберспортсмен Алехандро «mopoz» Фернандес-Куэхо Кано, набравший статистику 49−40. Средний урон игрока за раунд составил 83,3.

Movistar Riders, набрав 3 очка, поднялись на четвертое место в группе B. Mousesports без очков расположились позицией ниже.