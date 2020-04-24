Барселона, Испания, , 19:55 — REGNUM Португальский защитник «Барселоны» Нельсон Семеду может покинуть клуб в ближайшее трансферное окно из-за финансовых трудностей на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Согласно сообщениям Diario Sport, руководство клуба сообщила агенту игроку Жорже Мендешу, что откладывает переговоры о новом контракте и задала трансферную цену игрока в размере 45 миллионов евро.

Напомним, что Семеду может войти в сделку с «Тоттенхэм» в качестве компенсации за полузащитника Танги Ндомбеле.

Нынешнее соглашение португальца с клубом рассчитано до конца сезона 2021/2022.

Читайте развитие сюжета: «Барселона» готова обменять Умтити и Семеду в «Тоттенхэм» на Ндомбеле