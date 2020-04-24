Манчестер, Великобритания, , 19:36 — REGNUM «Манчестер Сити» собирается сделать трансферное предложение «Наполи» по переходу испанца Фабиана Руиса, сообщает портал Goal.

Согласно данным источника, британцы готовы предложить «неаполитанцам» 80 миллионов евро за 24-летнего полузащитника, чья стоимость, по мнению портала transfermarkt, оценивается в 48 миллионов евро, а максимальная стоимость не превышает 60 миллионов.

В этом сезоне испанец принял участие в 32 матчах за «Наполи» и набрал 5 (3+2) очков по системе «гол+пас».