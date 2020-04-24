Лондон, , 19:18 — REGNUM Французский нападающий Оливье Жиру подписал новое соглашение с лондонским «Челси», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Согласно данным источника, новый контракт 33-летнего нападающего будет рассчитан до 30 июня 2021 года.

Сообщается, что французским страйкером заинтересованы «Наполи» и миланский «Интер», которые уже делали запрос о трансфере игрока в прошедшее зимнее трансферное окно. Итальянские клубы до сих пор нацелены приобрести француза.

Оливье Жиру будет играть скорее форварда ротации либо может быть использован в качестве компенсации за трансфер Мертенса, так как «Челси» не отпускает надежды купить бельгийского нападающего «Наполи» этим летом. Среди конкурентов в борьбе за 32-летнего форварда будут «Барселона» и «Интер».

В этом сезоне Жиру принял участие в девяти матчах АПЛ, забив два мяча.