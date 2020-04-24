Амстердам, , 18:58 — REGNUM Королевский футбольный союз Нидерландов вышел с объявлением, в котором было указано, что нынешний розыгрыш Эредивизии будет досрочно завершен без объявления чемпиона, сообщает на официальном сайте организации.

Команды, находившиеся на последних местах турнирной таблицы, не получат понижение в классе.

«Аякс» занимал первое место в турнирной таблице чемпионата, опережая идущий на второй строчке «Аз Алкмар» по разнице забитых и пропущенных мячей. Обе команды набрали по 56 очков в 25 матчах. Ранее возглавляемый Леонидом Слуцким «Витесс» занял седьмую строчку с 41 баллом в активе.