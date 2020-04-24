Лондон, , 18:45 — REGNUM Лондонский «Челси» интересуется габонским форвардом «Арсенала», сообщает ESPN.

«Пенсионеры» следят за ситуацией с контрактом Пьер-Эмерика Обамеянга. Переговоры по новому контракту с «Арсеналом» зашли в тупик, а действующее соглашение Габона рассчитано до конца следующего сезона. Поэтому «Челси» попытается переманить одного из лучших страйкеров АПЛ последних нескольких лет к себе в команду этим летом.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 56 миллионов евро, что на 10 миллионов меньше, чем сумма, выплаченная «Арсеналом» зимой 2018 года дормтундской «Боруссии». В клубе заметен очевидный спад. «Арсенал» занимает девятую строчку чемпионата с 40 очками и может остаться без еврокубков, чего Обамеянг не потерпит. Габонец приходил в клуб за трофеями, а в итоге за два года пока ни одного не завоевал. Отличный шанс для «Челси» пополнить свою линию нападения, «синие» идут четвертыми и пока гарантируют себе место в Лиге чемпионов.

В этом сезоне Пьер-Эмерик Обамеянг провел 26 матчей в АПЛ, в которых забил 17 голов и отдал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что «Челси» также рассматривает кандидатуры форварда Муссы Дембеле из «Лиона» и Тимо Вернера из «РБ Лейпцига» на место завершителя атак.

Обамеянгом, помимо «Челси», заинтересованы «Барселона» и по некоторым слухам «Реал Мадрид», которые также могут предпринять попытку выкупить игрока у «Арсенала».