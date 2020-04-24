Милан, Италия, , 18:18 — REGNUM «Интер» планирует кардинально изменить состав в ближайшее трансферное окно.

Портал La Gazzetta dello Sport поделился списком возможных приобретений «Интера» в грядущее межсезонье. Сообщается, что «нерадзурри» планируют усилить состав форвардом «Наполи» Дрисом Мертенсом, хавбеком «Барселоны» бразильцем Артуром и защитниками Эмерсоном из «Эвертона» и Вертонгеном из «Тоттенхэма».

Ранее стало известно, что «Рома» собирается предложить трехлетний контракт Мертенсу с окладом более 3,5 миллионов евро в год.

Соглашение Яна Вертонгена с «Тоттенхэмом» истекает по окончании этого сезона, после чего игрок станет свободным агентом и может бесплатно присоединиться к «Интеру».