Лион, Франция, , 17:54 — REGNUM Полузащитник «Лиона» Уссем Ауар заинтересовал главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу.

Согласно сообщениям портала RMC Sport, «Манчестер Сити» заинтересован в услугах 21-летнего хавбека «Лиона» Уссема Ауара. Главный тренер английского клуба Хосеп Гвардиола является большим почитателем его игры и уверен, что француз способен усилить среднюю линию «Сити».

Ранее сообщалось, что игроком также заинтересованы «ПСЖ» и «Ювентус».

«Лион», в свою очередь, постарается сохранить Ауара в клубе, но при этом хочет получить за него не менее 50 миллионов евро.

В рамках этого розыгрыша чемпионата Франции полузащитник провел 25 матчей, в которых отличился тремя мячами и пятью голевыми передачами.