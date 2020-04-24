Турин, Италия, , 17:30 — REGNUM Полузащитник мадридского «Атлетико» Томас Парти попал в сферу интересов «Ювентуса».

Согласно сообщениям портала Marca, услугами 26-летнего ганского полузащитника «Атлетико» интересуется итальянский «Ювентус», который готов заплатить мадридскому клубу 50 миллионов евро отступных за хавбека.

При этом сам Парти не намерен вступать в переговоры с другими клубами пока не станет ясно будет ли заключен новый контракт с «Атлетико». Его нынешнее соглашение действует до конца сезона 2022/2023.

Игроком также заинтересованы миланский «Интер» и «Рома».