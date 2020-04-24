Рим, , 16:55 — REGNUM Итальянская «Рома» готова предложить форварду «Наполи» Дрису Мертенсу контракт сроком на три года, сообщает Corriere dello Sport.

Согласно информации портала, бельгиец может перейти в стан «римлян» в ближайшее трансферное окно бесплатно, так как его контракт с неаполитанским клубом истекает в июне этого года, после чего игрок станет свободным агентом и на этих правах имеет право заключить контракт с любым клубом. «Рома» уже сообщила о своих намерениях приобрести игрока, клуб предложит Мертенсу контракт на три года и окладом в 3,5 миллиона евро за сезон.

В этом сезоне Дрис Мертенс провел 29 матчей за «Наполи», в которых набрал 18 (12+6) очков по системе «гол+пас».