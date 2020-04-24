Милан, Италия, , 16:37 — REGNUM Бывший нападающий миланского «Интера» Кристиан Вьери поделился своим мнением по поводу трансферных слухов вокруг форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

«Холанд — самый сильный форвард на данный момент. Хорошо, что выбрал именно «Боруссии», в этой команде растёт лучшая молодежь. Через несколько лет он перейдет в топ-клуб не меньше, чем за 200 миллионов, а может и за 300 миллионов евро», — цитирует высказывание Вьери портал Corriere della sera.

Напомним, что Холанд заинтересованы «Ювентус», «Манчестер Юнайтед» и «Реал». Последние уже делали несколько запросов по трансферу футболиста и собирались приобрести его уже летом, но руководство «Боруссии» твердо настояло на том, что оставит форварда еще минимум на два года.

В этом сезоне норвежский нападающий принял участие в 11 матчах за «шмелей», набрав 13 (12+1) очков по системе «гол+пас»