Барселона, Испания, , 16:19 — REGNUM Каталонский футбольный клуб «Барселона» не теряет надежд задействовать в ближайшее трансферное окно своих двух защитников Самюэля Умтити и Нельсона Семеду.

Согласно сообщениям Sky Sports, «Барселона» готова обменять защитников в лондонский «Тоттенхэм» в обмен на полузащитника Танги Ндомбеле.

26-летний Умтити провел всего лишь 11 матчей из 27 возможных в этом сезоне за «Барселону» и запомнился четырьмя желтыми карточками. Ранее игрок активнее вызывался в основной состав команды, однако теперь «Барселона» и главный тренер команды Кике Сетьен ищут возможность продать или обменять игрока. Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро. Контракт француза рассчитан до конца сезона 2022/2023.

26-летний португальский защитник «сине-гранатовых» Нельсон Семеду провел в этом сезоне куда больше своего сокомандника. На его счету 21 сыгранный матч и три голевые передачи в испанской Ла Лиге. Его стоимость, по мнению Transefmarkt, сопостовима с Умтити и, несмотря на значительную разницу в результативности игроков, оценивается в 32 миллиона евро. Контракт Семеду рассчитан до 30 июня 2022 года.

«Барселона» готова предложить этих игроков в обмен на Ндомбеле, который проводит свой первый сезон в Английской премьер-лиге. На его счету 19 матчей за «Тоттенхэм», в которых он набрал 4 (2+2) очка по системе «гол+пас».

Ранее сообщалось, что главный тренер «шпор» Жозе Моуриньо заинтересован в приобретении полузащитника «Барсы» Артура. Возможно руководству «каталонцев» придется внести некоторые корректировки в свое предложение по обмену Ндомбеле.