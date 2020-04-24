Дуглас Каунти, , 16:04 — REGNUM В компании Liberty Media, которая является владельцем «Формулы-1», не исключили вариант, при котором в 2020 году не состоится ни одного Гран-при. Об этом 24 апреля сообщает GrandPX.

«Рассматриваем различные варианты. Готовы к тому, что гонок не будет вовсе», — сказал глава Liberty Media Грег Маффей.

Он добавил, что есть варианты, при которых состоится от 15 до 18 гонок. Могут быть проведены этапы без зрителей, на которых будут присутствовать только команды.

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