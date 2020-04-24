Цюрих, Швейцария, , 13:18 — REGNUM Соперниками сборной России по хоккею по групповому этапу Олимпийских играх 2022 года будут команды Чехии и Швейцарии. Об этом 24 апреля сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

IIHF опубликовала рейтинг, по которому определился состав групп на олимпийский турнир 2022 года. Сборная России занимает в нём второе место.

Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине в 4 по 20 февраля 2022 года.

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