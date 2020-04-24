Барселона, Испания, , 12:03 — REGNUM Лучшим футболистом за последние 25 лет признан нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси. Об этом 24 апреля сообщает журнал FourFourTwo.

Отмечается, что в рейтинг включены футболисты, игравшие с момента выхода первого номера журнала в 1994 году. Второе место в рейтинге занял нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Замкнул тройку третьим стал Зинедин Зидан.

Напомним, Месси является шестикратным обладателем «Золотого мяча», четырёхкратным победителем Лиги чемпионов, 10-кратным чемпионом Испании. В составе сборной он стал серебряным призёром чемпионата мира 2014 года, а также олимпийским чемпионом в 2008 году.

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