Рига, , 09:47 — REGNUM Футбольные клубы Латвии выразили протест против режима самоизоляции во время пандемии коронавируса. Об этом 24 апреля сообщает портал Delfi.

«Мы осознаем и понимаем серьёзность ситуации, но просим понять нас и сопоставить все риски, чтобы нам можно было работать», — заявил экс-игрок сборной Латвии Марис Верпаковскис.

Отмечается, что чемпионат Латвии по футболу должен был стартовать 13 марта, но был перенесён из-за коронавируса. Футболисты поддерживают форму по индивидуальным программам в домашних условиях, поскольку командам запрещено проводить полноценные тренировки.