Джексонвилль, , 09:42 — REGNUM Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) может провести турнир UFC 249 в городе Джексонвилль (штат Флорида, США). Об этом 23 апреля сообщает BJ Penn.

Отмечается, что турнир пройдёт 9 мая в Veterans Memorial Arena в Джексонвилле. По информации источника, в городе есть люди, которые зарезервировали эту арену.

Ранее сообщалось, что турнир может пройти на территории штата Флорида, но было неизвестно, в каком именно городе пройдёт мероприятие.

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