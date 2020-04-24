Париж, , 08:58 — REGNUM Чемпионат Европы по лёгкой атлетике 2020 года, который должен был пройти в Париже, отменён из-за пандемии коронавируса. Об этом 23 апреля сообщили в пресс-службе Европейской легкоатлетической ассоциации (European Athletics).

«Мы вынуждены сообщить об отмене чемпионата Европы в Париже», — сказал вице-президент организации Добромир Карамаринов.

Напомним, чемпионат Европы по лёгкой атлетике должен был состояться в Париже в период с 26 по 30 августа 2020 года.

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